массовая доля белка в организме человека составляет 17 % от массы тела. Массовая доля азота в белке составляет 16 %. Найти массу азота в организме человека с массой 80 кг
Химия
массовая доля белка в организме человека составляет 17 % от массы тела. Массовая доля азота в белке составляет 16 %. Найти массу азота в организме человека с массой 80 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведём кг в г и найдем массу человека 80х1000=80000г Найдем долю белка в организме человека 80000 - 17% = 13600г Найдем масовую долю азота в белке 13600 - 16% = 10624г Переведем г в кг 10624г = 10,6кг Ответ: Массовая доля азота в организме человека массой 80кг, составляет 10,6кг
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