Установите графически количество ришений системы уравнений: 1) у = х в квадрате 3х + 2у = -6 2) у = х в квадрате х - 3у = -3

Гость: Гость:

1) у = х в квадрате 3х + 2у = -6 . Первый график обыкновенная парабола с вершиной в точке (0;0) , а второй прямая проходящая через точки (2;-6) и (0;-3) точек пересечения графиков нет, значит и корней нет. 2) у = х в квадрате х - 3у = -3. Первый график обыкновенная парабола с вершиной в точке (0;0) , а второй прямая проходящая через точки (3;2) и (-3;0) прямая пересекает параболу в двух точка, значит система имеет 2 решения