Найдите общий вид первообразных для функций) F(x)= 2/х(в степени 3) - 5 корень из 4 х
Алгебра
Найдите общий вид первообразных для функций) F(x)= 2/х(в степени 3) - 5 корень из 4 х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∫(2/х³) dx - ∫(5*2*√х dx= 2*(x⁻²/(-2)) - 10* (x в степени 3/2)/1,5+С=-1/х² - (20/3) х√х +С
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