Точка М не лежит в плоскости прямоугольника ABCD. Какое взаимное размещение прямых АМ И CD?

Алгебра
Точка М не лежит в плоскости прямоугольника ABCD. Какое взаимное размещение прямых АМ И CD?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прямые АМ и CD скрещивающиеся
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