Точка М не лежит в плоскости прямоугольника ABCD. Какое взаимное размещение прямых АМ И CD?
Алгебра
Точка М не лежит в плоскости прямоугольника ABCD. Какое взаимное размещение прямых АМ И CD?
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Гость:
прямые АМ и CD скрещивающиеся
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