два тела движутся навстречу друг другу.масса первого тела 2 кг,масса второго тела 0,1 кг.скорость первого тела равна 5 м/с а скорость второго равна 15м/с.Соударяются упруго.скорость первого после удара равна 4м/с.Нужно найти ск...

Физика

два тела движутся навстречу друг другу.масса первого тела 2 кг,масса второго тела 0,1 кг.скорость первого тела равна 5 м/с а скорость второго равна 15м/с.Соударяются упруго.скорость первого после удара равна 4м/с.Нужно найти скорость второго после соударения!

Автор: Гость