два тела движутся навстречу друг другу.масса первого тела 2 кг,масса второго тела 0,1 кг.скорость первого тела равна 5 м/с а скорость второго равна 15м/с.Соударяются упруго.скорость первого после удара равна 4м/с.Нужно найти ск...

Физика
два тела движутся навстречу друг другу.масса первого тела 2 кг,масса второго тела 0,1 кг.скорость первого тела равна 5 м/с а скорость второго равна 15м/с.Соударяются упруго.скорость первого после удара равна 4м/с.Нужно найти скорость второго после соударения!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m1v01 + m1v02 = m2v1 + m2v2. - закон сохранения импульса. В проекциях на ось X можно записать: m1v01 - m1v02 = m2v1 + m2v2; 2 * 5 - 0,1 * 15 = 2 * 4 + 0,1 * v2; 10 - 1,5 = 8 + 0,1 * v2; 10 - 1,5 = 8 + 0,1 * v2; 0.5 = 0,1 * v2; v2 = 5 м/с
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