Какое строение и значение имеют покровы тела членистоногих?
История
Какое строение и значение имеют покровы тела членистоногих?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тело членистоногих состоит из члеников наружный покров пропитан хитином , раздельнополы.Значение великослужат пищей, санитары леса, но есть и плохое значение
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