покажите, что четные числа 18, 20, 48, 96 можно записать в виде 2хR? где R - некоторое натуральное число.
Математика
покажите, что четные числа 18, 20, 48, 96 можно записать в виде 2хR? где R - некоторое натуральное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все четные числа кратны 2 , так как естьф-ла четного числа 2*n не четного числа 2*n-1, 2*n+1 18=2*9 20=2*10 48=2*24 96=2*48 число R может быть чет или не чет 9=2*4+1 2*n+1 10=2*5 2*n 24=2*12 2*n 48=2*24 2*n во всех случаях n принадлеж. множеству натуральных числел, а значит и R принадлеж. множеству натуральных числел
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