Дно бассейна имеет прямоугольную форму. Его выложили квадратными плитками со сторонами 2дм. Всего потребовалось 31250 плиток. Найдите длину бассейна, если его ширина 25м.

Математика
Дно бассейна имеет прямоугольную форму. Его выложили квадратными плитками со сторонами 2дм. Всего потребовалось 31250 плиток. Найдите длину бассейна, если его ширина 25м.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25м=250дм 250/2=125 плиток в ширину 31250/125=250 плиток в длину 250*2=500 500дм=50м
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