Дно бассейна имеет прямоугольную форму. Его выложили квадратными плитками со сторонами 2дм. Всего потребовалось 31250 плиток. Найдите длину бассейна, если его ширина 25м.

Математика

Дно бассейна имеет прямоугольную форму. Его выложили квадратными плитками со сторонами 2дм. Всего потребовалось 31250 плиток. Найдите длину бассейна, если его ширина 25м.

Автор: Гость