Прямоугольный паралеллепипед и куб имеют равные площади поверхности.Длина параллелепипеда равняется 18 м,что в 2 раза больше,чем его ширина,и на 8 м больше ,чем его высота.Найти ребро куба.
Математика
Прямоугольный паралеллепипед и куб имеют равные площади поверхности.Длина параллелепипеда равняется 18 м,что в 2 раза больше,чем его ширина,и на 8 м больше ,чем его высота.Найти ребро куба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18/6=9 ширина 10-8=10 высота 18*10=180 9*10=90 18*9=162 (180+90+162)*3=1296 Прямоугольного паралеллепипеда 1296/6=216 ребро куба
Гость:
1) 18 :2 = 9 (м) ширина параллелепипеда; 2) 18 - 8 = 10 (м) высота параллелепипеда; Тогда S = 2*(18 * 9 + 18 * 10 + 9 * 10) = 2*(162 + 180 + 90) = 864 (см2) площ. парал-да; 3) 864 : 6 = 144 (см2) - грань куба ; а^2 = 144; а = 12 (см) - ребро куба
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