Прямоугольный паралеллепипед и куб имеют равные площади поверхности.Длина параллелепипеда равняется 18 м,что в 2 раза больше,чем его ширина,и на 8 м больше ,чем его высота.Найти ребро куба.

Математика

Прямоугольный паралеллепипед и куб имеют равные площади поверхности.Длина параллелепипеда равняется 18 м,что в 2 раза больше,чем его ширина,и на 8 м больше ,чем его высота.Найти ребро куба.

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