Решите графически уравнение 6/х = 6х

Алгебра
Решите графически уравнение 6/х = 6х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у1=6/х гипербола в 1 и 3ч х      -6      -3        -2        -1      1      2      3      6 у      -1      -2       -3        -6      6       3      2      1 у2=6х прямая в 1 и 3 ч х     -1       1 у     -6       6 Ответ х=-1,х=1
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