Решите графически уравнение 6/х = 6х

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у1=6/х гипербола в 1 и 3ч х -6 -3 -2 -1 1 2 3 6 у -1 -2 -3 -6 6 3 2 1 у2=6х прямая в 1 и 3 ч х -1 1 у -6 6 Ответ х=-1,х=1