Үшбұрыштың бұрыштары 7:5:6 сандарына пропорционал.Үшбұрыштың ең кіші бұрышын анықта
Алгебра
Үшбұрыштың бұрыштары 7:5:6 сандарына пропорционал.Үшбұрыштың ең кіші бұрышын анықта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орысқа жазады ма? Пусть х коэффициент пропорциональности. Тогда первый угол равен 7х, второй - 5х, третий - 6х. Так как сумма углов треугольника равно 180, то получаем уравнение: 7х+5х+6х=180 18х=180 х=10. Первый угол : 7*10=70 второй: 5*10=50 третий : 6*10=60
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