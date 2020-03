докажи не выполняя сложения, определите, делится ли сумма: 25 +35 на 5

Гость: Гость:

Возможно так : Сумма двух чисел A+B будет кратно числу C , если число A кратно числу C и число B кратно числу C . Соответственно 25 кратно 5 и 35 кратно 5 , а это значит , что их сумма всегда будет кратна 5 .