докажи не выполняя сложения, определите, делится ли сумма: 25 +35 на 5
Математика
докажи не выполняя сложения, определите, делится ли сумма: 25 +35 на 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно так : Сумма двух чисел A+B будет кратно числу C , если число A кратно числу C и число B кратно числу C . Соответственно 25 кратно 5 и 35 кратно 5 , а это значит , что их сумма всегда будет кратна 5 .
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