Довжина прямокутника становить 130% ширини.Знайдіть площу цього прямокутника,якщо його периметр 36,8см

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Пусть а - длина , b - ширина . Исходя из условия задачи a=130%*b = b*130/100 = 1.3*b Периметр = a+b , заменяя a как 1.3*b - узнаем b . Периметр = a+b = 1.3*b + b = 2.3*b . 2.3*b=36.8 , решив уравнение получим b = 16 . а узнаем из периметра : 36.8= a + 16 ----> a = 36.8 - 16 = 20.8 . a = 20.8