В первом ряду кустов смородины в 2,5 раза больше,чем во втором.Если с первого ряда пересадить 12 кустов смородины на второй,то количество кустов смородины в каждом ряду станет одинаковым,Сколько кустов смородины в было во второ...
Математика
В первом ряду кустов смородины в 2,5 раза больше,чем во втором.Если с первого ряда пересадить 12 кустов смородины на второй,то количество кустов смородины в каждом ряду станет одинаковым,Сколько кустов смородины в было во втором ряду первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х кустов во втором ряду, тогда в первом 2,5х кустов. Составим уравнение: 2,5х-12=х+12 2,5х-х=12+12 1,5х=24 х=24:1,5 х=16
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