В первом ряду кустов смородины в 2,5 раза больше,чем во втором.Если с первого ряда пересадить 12 кустов смородины на второй,то количество кустов смородины в каждом ряду станет одинаковым,Сколько кустов смородины в было во второ...

Математика

В первом ряду кустов смородины в 2,5 раза больше,чем во втором.Если с первого ряда пересадить 12 кустов смородины на второй,то количество кустов смородины в каждом ряду станет одинаковым,Сколько кустов смородины в было во втором ряду первоначально?

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