Из пункта М в пункт Н, расстояние между которыми 18км, вышли одновременно 2 туриста. Один из них прибыл в пункт Н на 54 минуты позже, чем другой. Найдите скорость каждого туриста, если известно, что скорость одного из них на 1к...
Алгебра
Из пункта М в пункт Н, расстояние между которыми 18км, вышли одновременно 2 туриста. Один из них прибыл в пункт Н на 54 минуты позже, чем другой. Найдите скорость каждого туриста, если известно, что скорость одного из них на 1км/ч меньше, чем скорость другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость первого х км/ч, тогда второго (х + 1) км/ч. Тогда время первого 18/х, а время второго 18/(х + 1) ч. Так как первый прибыл в пункт Н на 54 минуты позже, чем второй, то 18/х - 18/(х + 1) = 54/60; (18х +18 - 18х)/(х^2 + х) = 9/10; 18/(х^2 + х) = 9/10; 2/(х^2 + х) = 1/10; х^2 + х = 20; х^2 + х - 20 = 0; По теор. Виета х1 = -5; посторонний х2 = 4 км/ч скорость первого; 4 + 1 = 5 км/ч скорость второго.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одна скважина на3,4 м глубже другой. Если глубину первой скважины увеличить на 21,6 м, а второй - в 3 раза, то оье скважины будут иметь одинаковую ...
Геометрия
Высоты параллелограмма равны 2 см и 6 см, а его площадь равна 48 см в квадрате. Найдите стороны параллелограмма.
Геометрия
В прямоугольном треугольнике катет, лежащий против угла 60 градусов, равен 3квадратный корень из 3 см. Найдите две другие стороны этого треугольник...
Математика
. Даны векторы а(1; 2; 3), b(-1; 3; 2), c(7; -3; 5) и d(6; 10; 17) в некотором базисе. Показать, что векторы а, Ь, с образуют базис и найти координ...