Из пункта М в пункт Н, расстояние между которыми 18км, вышли одновременно 2 туриста. Один из них прибыл в пункт Н на 54 минуты позже, чем другой. Найдите скорость каждого туриста, если известно, что скорость одного из них на 1к...

Алгебра

Из пункта М в пункт Н, расстояние между которыми 18км, вышли одновременно 2 туриста. Один из них прибыл в пункт Н на 54 минуты позже, чем другой. Найдите скорость каждого туриста, если известно, что скорость одного из них на 1км/ч меньше, чем скорость другого.

Автор: Гость