Одна скважина на3,4 м глубже другой. Если глубину первой скважины увеличить на 21,6 м, а второй - в 3 раза, то оье скважины будут иметь одинаковую глубину. Найдите глубину каждой скажины.

Математика

Одна скважина на3,4 м глубже другой. Если глубину первой скважины увеличить на 21,6 м, а второй - в 3 раза, то оье скважины будут иметь одинаковую глубину. Найдите глубину каждой скажины.

Автор: Гость