Одна скважина на3,4 м глубже другой. Если глубину первой скважины увеличить на 21,6 м, а второй - в 3 раза, то оье скважины будут иметь одинаковую глубину. Найдите глубину каждой скажины.
Математика
Одна скважина на3,4 м глубже другой. Если глубину первой скважины увеличить на 21,6 м, а второй - в 3 раза, то оье скважины будут иметь одинаковую глубину. Найдите глубину каждой скажины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть глубина 2 скважины х м, тогда глубина 1 скважины (х + 3,4) м. х + 3,4 + 21,6 = 3х; 2х = 25; х = 12,5 (м);глубина 2 скважины 12,5 + 3,4 = 15,9 (м) глубина 1 скважины
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