Высоты параллелограмма равны 2 см и 6 см, а его площадь равна 48 см в квадрате. Найдите стороны параллелограмма.

Геометрия

Высоты параллелограмма равны 2 см и 6 см, а его площадь равна 48 см в квадрате. Найдите стороны параллелограмма.

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