Высоты параллелограмма равны 2 см и 6 см, а его площадь равна 48 см в квадрате. Найдите стороны параллелограмма.
Геометрия
Высоты параллелограмма равны 2 см и 6 см, а его площадь равна 48 см в квадрате. Найдите стороны параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = a * H(a) = b * H(b). a = S/H(a); Тогда a = 48:2 = 24 (см). b = S/H(b); Тогда b = 48:6 = 8 (см)
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