Скласти з словосполучень текст Одного разу, йшов полем, раптом помытив щось, воронення в травы, зламана ныжка, забрав додому, перев язав бинтом, годував сиром, напував водою, звикло до Сепгийка, голосно каркало.

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Одного разу Сергійко йшов полем, повертаючись зі школи. Був чудовий сонячний день. Хлопчик наспівував веселу пісеньку і милувався красою літньої природи. Раптом він щось помітив біля дороги. Сергійко підійшов ближче і побачив у траві вороненя. Воно змахувало крилами, намагалося злетіти, але нічого в нього не виходило. Хлопчик обережно взяв його на руки і побачив, що в нього зламана ніжка. Шкода стало йому пташки, адже вона сама не виживе тут, у полі. Вирішив забрати з собою. Вдома Сергійко перев'язав вороненю бинтом ніжку. Весь тиждень хлопчик годував пташеня сиром, напував водою. За цей час звикло воно до Сергійка. І щодня, коли хлопчик повертався зі школи, голосно каркало.