для функции f(x) найти тут первообразную график которой проходит через точку М (-2;18) f(x)=3-12х в 3 степени
Алгебра
для функции f(x) найти тут первообразную график которой проходит через точку М (-2;18) f(x)=3-12х в 3 степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x) = 3x - (12x^4)/4 +C = 3x - 3x^4 + C Так как график проходит через точку М (-2;18), то 18 = 3 * (-2) - 3 * (-2)^4 + С; 18 = -6 - 48 + С; 18 = -54 + С; С = 72. Значит F(x) = 3x - 3x^4 + 72
Гость:
f(x)=3-12x; проинтегрируем и получим F(x)=3x-3x в 4 стапени +С( неизвестная константа, которую находим подставив в уравнение н7ачальные условия F(-2)=18; то-есть 3*(-2)-3*(-2)*(-2)*(-2)*(-2)+С=18 -6-3*16+С=18 -54+С=18; С=18+54=72; Ответ: F(x)=3*x-3*x(в 4 степени)+72;
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