для функции f(x) найти тут первообразную график которой проходит через точку М (-2;18) f(x)=3-12х в 3 степени

Гость: Гость:

F(x) = 3x - (12x^4)/4 +C = 3x - 3x^4 + C Так как график проходит через точку М (-2;18), то 18 = 3 * (-2) - 3 * (-2)^4 + С; 18 = -6 - 48 + С; 18 = -54 + С; С = 72. Значит F(x) = 3x - 3x^4 + 72