При ударе мяча массой 100 г о землю его кинетическая энергия оказалась равной 0,8 Дж. Определите скорость мяча в момент удара.

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В момент удара мяча о землю , его кинетическая энергия Е=(m*V^2)/2 . Из той формулы V^2=(E*2)\m=0.8*2/0.1=0.16 - это мы нашли квадрат скорости , осталось взять корень V=0.4 . m=0.1 кг E=0.8 Дж Е=(m*V^2)/2 ; V^2=(E*2)/m = 0.8*2/0.1=0.16 ; V^2=0.16 V=0.4