масса первого тела меньше массы второго тела. Что можно сказать об инертности первого тела по сравнению со вторым?

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Второе тело более инертно чем первое так как ИНЕРТНОСТЬ (инерция) в механике, свойство тела сохранять состояние равномерного прямолинейного движения или покоя, когда действующие на него силы отсутствуют или взаимно уравновешены. При действии неуравновешенной системы сил инертность проявляется в том, что тело изменяет свое движение постепенно и тем медленнее, чем больше его масса, являющаяся мерой инертного тела