Высота прямоугольного параллелепипеда равна 7см,ширина-на 1 см меньше,чем высота,а длина-в 2 раза больше ,чем ширина.Найдите объём данного параллелепипеда .

Математика
Высота прямоугольного параллелепипеда равна 7см,ширина-на 1 см меньше,чем высота,а длина-в 2 раза больше ,чем ширина.Найдите объём данного параллелепипеда .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-1=6(ширина) 6*2=12(длина) объём=7*12*6=504см3
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