число a становить 250 вітсотків від числа b. скільки відсотків число b становить від числа a?
Математика
число a становить 250 вітсотків від числа b. скільки відсотків число b становить від числа a?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так як число a становить 250 вітсотків від числа b, то а =2,5b; 2,5b - 100%; b - х%; х =100b/2,5b = 40 %
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