.при каком значениях с уравнения сx=9 а)имеет корень равный;-9;0;1,5 б)не имеет корней в)имеет положительный корень

а)имеет корень равный;-9 при с=-1; 0 при с любое; 1,5 при с=6 б)не имеет корней при с=0 в)имеет положительный корень при с= отриц числ

Гость: Гость:

а) если с=(-1) то х=-9 корень уравнения х не может быть равным 0 если с=6 то х=1,5 корень уравнения б)при с=0 уравнение не имеет корней в) при с больше 0 уравнение имеет положительный корень