ОПРЕДЕЛИТЬ СКОЛЬКО СТОРОН ИМЕЕТ МНОГОУГОЛЬНИК ЛЕЖАЩИЙ В ОСНОВАНИИ ПРИЗМЫ ЕСЛИ У ЭТОЙ ПРИЗМЫ 9 ГРАНЕЙ
Геометрия
ОПРЕДЕЛИТЬ СКОЛЬКО СТОРОН ИМЕЕТ МНОГОУГОЛЬНИК ЛЕЖАЩИЙ В ОСНОВАНИИ ПРИЗМЫ ЕСЛИ У ЭТОЙ ПРИЗМЫ 9 ГРАНЕЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кол - во граней находится по формуле (n +2); n = 7. Ответ: 7 сторон
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