ОПРЕДЕЛИТЬ СКОЛЬКО СТОРОН ИМЕЕТ МНОГОУГОЛЬНИК ЛЕЖАЩИЙ В ОСНОВАНИИ ПРИЗМЫ ЕСЛИ У ЭТОЙ ПРИЗМЫ 9 ГРАНЕЙ

Геометрия

ОПРЕДЕЛИТЬ СКОЛЬКО СТОРОН ИМЕЕТ МНОГОУГОЛЬНИК ЛЕЖАЩИЙ В ОСНОВАНИИ ПРИЗМЫ ЕСЛИ У ЭТОЙ ПРИЗМЫ 9 ГРАНЕЙ

Автор: Гость