составить 3 предложения СПП, о погоде
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составить 3 предложения СПП, о погоде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В селе , где живет моя бабушка,ясная погода. Если не будет дождя,то ми сможем погулять на улице. Я люблю лето,потому что летом очень жарко.
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