. при каком значениях с уравнения cx=9 а)имеет корень равный;-9;0;1,5 б)не имеет корней в)имеет положительный корень
Алгебра
. при каком значениях с уравнения cx=9 а)имеет корень равный;-9;0;1,5 б)не имеет корней в)имеет положительный корень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
c=9/x x=-9 c=-1 x=0 нет корня x=1,5 c=6 не имеет корней при с=0 имеет пол корень при с∈(0;∞)
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