Над колодцем глубиной h=10м бросают вертикально вверх камень с начальной скоростью 14м/с. Через сколько времени камень достигнет дна колодца?

Физика

Над колодцем глубиной h=10м бросают вертикально вверх камень с начальной скоростью 14м/с. Через сколько времени камень достигнет дна колодца?

Автор: Гость