Над колодцем глубиной h=10м бросают вертикально вверх камень с начальной скоростью 14м/с. Через сколько времени камень достигнет дна колодца?
Физика
Над колодцем глубиной h=10м бросают вертикально вверх камень с начальной скоростью 14м/с. Через сколько времени камень достигнет дна колодца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
записываем уравнение движения x = v0t - gt^2/2 4.9t^2 - 14t - 10 = 0 берем только положительное значение t = 3,38 c v = v0 - gt = 14 - 9,8*3,4 = 19,32 m/s
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