Лисица массой Xкг движется со скоростью 36км/ч, имея импульс 120кгм/с. Определите неизвестную величину?

Физика
Лисица массой Xкг движется со скоростью 36км/ч, имея импульс 120кгм/с. Определите неизвестную величину?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
р = m * v. m = р /v. 36км/ч = 10 м/с; m = 120 : 10 = 12 (кг)
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