есть три стопки монет,в первой 10 монет, во второй 15 в третей 20,вопрос.в какой стопке все монеты настояшиеесли взвешивать без гирь,фальшивые монеты внешне не отличаются от настояших

Математика

есть три стопки монет,в первой 10 монет, во второй 15 в третей 20,вопрос.в какой стопке все монеты настояшиеесли взвешивать без гирь,фальшивые монеты внешне не отличаются от настояших

Автор: Гость