есть три стопки монет,в первой 10 монет, во второй 15 в третей 20,вопрос.в какой стопке все монеты настояшиеесли взвешивать без гирь,фальшивые монеты внешне не отличаются от настояших

Математика
есть три стопки монет,в первой 10 монет, во второй 15 в третей 20,вопрос.в какой стопке все монеты настояшиеесли взвешивать без гирь,фальшивые монеты внешне не отличаются от настояших
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 стопка фальшивая 20+10+15=45:3=15
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