есть три стопки монет,в первой 10 монет, во второй 15 в третей 20,вопрос.в какой стопке все монеты настояшиеесли взвешивать без гирь,фальшивые монеты внешне не отличаются от настояших
Математика
есть три стопки монет,в первой 10 монет, во второй 15 в третей 20,вопрос.в какой стопке все монеты настояшиеесли взвешивать без гирь,фальшивые монеты внешне не отличаются от настояших
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 стопка фальшивая 20+10+15=45:3=15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Над колодцем глубиной h=10м бросают вертикально вверх камень с начальной скоростью 14м/с. Через сколько времени камень достигнет дна колодца?