5608/...=100ост.8 60200/...=6ост200 34052/...34ост52
Математика
5608/...=100ост.8 60200/...=6ост200 34052/...34ост52
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5608 : Х =100 ОСТ.8 Х=(5608-8 ):100 =56 60 200 :Х=6 ОСТ.200 Х=(60 200 -200):6 =10 000 34 052 :Х=34 ОСТ.52 Х=(34 052-52):34=1000
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