в треугольнике абс ас=12,угол а=75,угол с=60.н-ти:аб
Геометрия
в треугольнике абс ас=12,угол а=75,угол с=60.н-ти:аб
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