Приведите примеры социальных групп в средние века и древнем мире
География
Приведите примеры социальных групп в средние века и древнем мире
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Средние века: основные группы-сословия: дворянство («те, кто воюет»), духовенство («те, кто молится»), крестьянство («те, кто работает»). Среди них: феодалы, рыцари, сеньоры, зависимые крестьяне (сервы), свободные крестьяне, церковные служители, монахи, горожане, ремесленники, торговцы. Древний мир: Индия - касты (брахманы (жрецы), кшатрии (правители, воины), вайшьи (земледельцы, купцы), шудры (неполноправные, зависимые). Египет - фараон и его семья, жрецы, военачальники, чиновники, рабы, свободные земледельцы, ремесленники, торговцы. Месопотами и Ближний Восток - знать, царские служащие (военные, придворные, жрецы, чиновники, ремесленники), рабы, изгои (хапиру), свободные земледельцы, торговцы. Китай - разделение на высших (благородных) и низших, среди которых рабы, наложницы, наемные работники, ремесленники, торговцы, главы семей, солдаты и офицеры, чиновники, придворные. Древняя Греция - свободные и рабы, граждане и неграждане (чужеземцы). Спарта - полноправные граждане, периэки (свободные, но не имеющие политических прав), рабы (илоты). Рим - патриции (сенаторы, чиновники, жрецы), всадники (воины), плебеи (земледельцы, ремесленники, торговцы), рабы.
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