В саду яблони, груши и сливы. Яблони составляют 8/15 всех деревьев,груши - 4/15 всех деревьев ,а число слив равно 12 . Сколько всего деревьев в саду? Сколько в нём яблонь и сколько груш? яблони | груши | сливы

Математика

В саду яблони, груши и сливы. Яблони составляют 8/15 всех деревьев,груши - 4/15 всех деревьев ,а число слив равно 12 . Сколько всего деревьев в саду? Сколько в нём яблонь и сколько груш? яблони | груши | сливы

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