В саду яблони, груши и сливы. Яблони составляют 8/15 всех деревьев,груши - 4/15 всех деревьев ,а число слив равно 12 . Сколько всего деревьев в саду? Сколько в нём яблонь и сколько груш? яблони | груши | сливы
Математика
В саду яблони, груши и сливы. Яблони составляют 8/15 всех деревьев,груши - 4/15 всех деревьев ,а число слив равно 12 . Сколько всего деревьев в саду? Сколько в нём яблонь и сколько груш? яблони | груши | сливы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/15+4/15=12/15 ябл и груш вместе 15/15-12/15=3/12 это часть груш от всех деревьев 12*15/3=60 всего дер 60/15*8=32 яб 60/15*4=16 проверка 16+32+12=60
Гость:
15\15=это все деревья если груш 4/15, а яблонь 8/15. можно найти сливы: 15/15-12/15=3/15 3/15-это 12. следовательно,1/15--4. тогда груш 4*4=16 а яблонь 8*4=32 и всего деревьев 16+12+32=60
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