в куске 40 м полотна. от него отрезали полотна на 6 детских простыней, по 1 м 80 см на каждую, и на волочки 10 м 20 см. сколько метров полотна осталось?

Математика
в куске 40 м полотна. от него отрезали полотна на 6 детских простыней, по 1 м 80 см на каждую, и на волочки 10 м 20 см. сколько метров полотна осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40-6*1,8-10,2=40-10,8-10,2=40-21=19м осталось
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