в куске 40 м полотна. от него отрезали полотна на 6 детских простыней, по 1 м 80 см на каждую, и на волочки 10 м 20 см. сколько метров полотна осталось?

Математика

в куске 40 м полотна. от него отрезали полотна на 6 детских простыней, по 1 м 80 см на каждую, и на волочки 10 м 20 см. сколько метров полотна осталось?

Автор: Гость