корень третей степени из 56 умножить на корень из 16 все это разделить на корень третей степени из 250

Алгебра
корень третей степени из 56 умножить на корень из 16 все это разделить на корень третей степени из 250
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 умножить на корень третьей степени из 56/250 равно 4 умножить в числителе корень третьей степени из 28 и все деленное на корень третьей степени из 125 равно четыре пятых умножить на корень третьей степени из 28
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