корень третей степени из 56 умножить на корень из 16 все это разделить на корень третей степени из 250
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корень третей степени из 56 умножить на корень из 16 все это разделить на корень третей степени из 250
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 умножить на корень третьей степени из 56/250 равно 4 умножить в числителе корень третьей степени из 28 и все деленное на корень третьей степени из 125 равно четыре пятых умножить на корень третьей степени из 28
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