Турист прошел 2 км за 1 час, а затем еще 3 км за 1,5 часа. Какова средняя скорость на всем пути?

Физика

Турист прошел 2 км за 1 час, а затем еще 3 км за 1,5 часа. Какова средняя скорость на всем пути?

Автор: Гость