Турист прошел 2 км за 1 час, а затем еще 3 км за 1,5 часа. Какова средняя скорость на всем пути?

Физика
Турист прошел 2 км за 1 час, а затем еще 3 км за 1,5 часа. Какова средняя скорость на всем пути?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3=5 км прошел всего 5:2,5=2 км в час средняя скорость
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