Тележка, масса которой 50кг,движется в горизонтальном направлении со скоростью 2 м/с.С тележки соскакивает человек со скоростью 4 м/с относительно тележки в направлении,противоположном её движению.Масса человека 100кг.Какова ск...

Физика

Тележка, масса которой 50кг,движется в горизонтальном направлении со скоростью 2 м/с.С тележки соскакивает человек со скоростью 4 м/с относительно тележки в направлении,противоположном её движению.Масса человека 100кг.Какова скорость тележки после того, как человек с неё спрыгнул?

Автор: Гость