Почему с широтой изменяется температура воздуха и какое влияние это оказывает на формирование природных зон?
Українська література
Почему с широтой изменяется температура воздуха и какое влияние это оказывает на формирование природных зон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В направлении от полюсов к экватору увеличивается угол подения солнечных лючей количество солнечной радиации, т.е. тепла, поступающего на поверхность планеты. Поскольку количество тепла распределяется на поверхности широтно, это определяет широтную зональность
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