определения:боковая поверхность наклонной призмы, боковая поверхность ( формула площади для правильной призмы, полная поверхность призмы?
Геометрия
определения:боковая поверхность наклонной призмы, боковая поверхность ( формула площади для правильной призмы, полная поверхность призмы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
боковая поверхность - Объединение боковых граней. Площадь боковой поверхности произвольной призмы S = P * l , где P - периметр перпендикулярного сечения, l - длина бокового ребра. Площадь боковой поверхности прямой призмы S = Pосн * l полная поверхность призмы Sполн. = Sбок + 2Sосн
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