смежные стороны параллелограмма равны 32см и 26 см,а один из его углов равен 150 градусам.Найти площади параллелограмма

Геометрия

смежные стороны параллелограмма равны 32см и 26 см,а один из его углов равен 150 градусам.Найти площади параллелограмма

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