смежные стороны параллелограмма равны 32см и 26 см,а один из его углов равен 150 градусам.Найти площади параллелограмма
Геометрия
смежные стороны параллелограмма равны 32см и 26 см,а один из его углов равен 150 градусам.Найти площади параллелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь равна = 32 * 26* sin150 = 32 * 26* sin(180 - 30) = 832 * sin 30 =832 * 0,5 =416 см2
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