на сколько процентов уменьшится произведение двух чисел, если одно из них уменьшится на 25%, а другое на 50%
Алгебра
на сколько процентов уменьшится произведение двух чисел, если одно из них уменьшится на 25%, а другое на 50%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 число х, а второе у. Тогда после уменьшения чисел 1 число 0,75х, а второе 0,5х. Состовляем пропорцию: ху - 100 %; 0,75х * 0,5у - а %; а = (0,75х * 0,5у * 100 %)/ху = 37,5 %; 100 % - 37,5 % = 62,5 %. Ответ: на 62,5 %.
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