Пуля летящая со скоростью141 м в с. попадает в доску и проникает на глубину 6 см. Чему равна скорость на глубине 3 см., если пуля в доске двигалась равнозамедленно?

Физика

Пуля летящая со скоростью141 м в с. попадает в доску и проникает на глубину 6 см. Чему равна скорость на глубине 3 см., если пуля в доске двигалась равнозамедленно?

Автор: Гость