Пуля летящая со скоростью141 м в с. попадает в доску и проникает на глубину 6 см. Чему равна скорость на глубине 3 см., если пуля в доске двигалась равнозамедленно?
Физика
Пуля летящая со скоростью141 м в с. попадает в доску и проникает на глубину 6 см. Чему равна скорость на глубине 3 см., если пуля в доске двигалась равнозамедленно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v^2 - v0^2 = 2as (находим ускорение) v = 0 => a = - v0^2 / 2s v0 = 141 и s = 6 => a = - 141^2 / (2 * 0,06) = -165675 (находим скорость) v^2 = 2as + v0^2 = 2 * (-165675) * 0,03 + 141^2 = 9940,5 v ~ 99,7 ~ 100 м/c
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