Рыболов,возвращаясь с рыбалки, заехал по дороге к двум друзьям. Первому он оставил четверть своего улова,а второму-четверть от того,что осталось. Домой он привёз 9 рыбёшек. Каким был улов рыбака?

Гость: Гость:

1)9:3=3(р.) - одна четвертая от того что осталось. 2)3*4=12(р.) - то что осталось после того как рыбак отдал первому другу одну четвертую от улова. 3)12:3=4(р.) - одна четвертая от улова. 4)4*4=16 (р.) Ответ: 16 рыб поймал рыбак.