топонимика происхождение названия реки Волга
Українська література
топонимика происхождение названия реки Волга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По одной из версий современное название Волга приобрела по древнему марийскому названию реки Волгыдо.
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