найти высоту треугольника абс со сторонами аб=15,бс=17,ас=8
Геометрия
найти высоту треугольника абс со сторонами аб=15,бс=17,ас=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
высота треугольника вычисляется по формуле: h=[2(p(p-a)(p-b)(p-c))^(1/2)]/2, h=(a+b+c)/2. p=(15+17+8)/2=20, h=[2(20(20-15)(20-17)(20-8))^(1/2)]/8=[(20*5*3*12)^(1/2)]/4=10*6/4=15
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