сторони прямокутника - х см та у см,а площа прямокутника-2,8 см.Виразіть формулою у від х.
Алгебра
сторони прямокутника - х см та у см,а площа прямокутника-2,8 см.Виразіть формулою у від х.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b 2,8=x*Y X x=2,8\y y=2,8\x
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