Два кубика массами 1 кг и З кг скользят навстречу друг другу со скоростями З м/с и 2 м/с соответственно. Каков суммарный импульс кубиков после их абсолютно неупругого удара?

Физика

Два кубика массами 1 кг и З кг скользят навстречу друг другу со скоростями З м/с и 2 м/с соответственно. Каков суммарный импульс кубиков после их абсолютно неупругого удара?

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