Два кубика массами 1 кг и З кг скользят навстречу друг другу со скоростями З м/с и 2 м/с соответственно. Каков суммарный импульс кубиков после их абсолютно неупругого удара?

Физика
Два кубика массами 1 кг и З кг скользят навстречу друг другу со скоростями З м/с и 2 м/с соответственно. Каков суммарный импульс кубиков после их абсолютно неупругого удара?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
суммарный импульс m1V1+m2V2 (V - векторная величина, v - проекция вектора V) 1*3 +3*(-2) = -3 кг*м/с
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