В классе 24 ученика .Девочек на 4 меньше ,чем мальчиков . Скролько девочек в классе?
Математика
В классе 24 ученика .Девочек на 4 меньше ,чем мальчиков . Скролько девочек в классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24-4=20 20\2=10 дев 10+4=14 МАЛ
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