(3,2y-1,8 )-(5,2 и+3,4)=-5,8

Гость: Гость:

как я понял 5.2 игрик знач смори. 3.2у-1.8 -5.2у-3.4=-5.8 2у=-5.8+1.8+3.4 2у=-0.6 у=-0.6/2 у= -0.3 пожалуйста пишите условие четко, без четкого условию правильного решения нельзя добиться. Я щас просто попытался угадать, надеюсь правильно. Удачи)